رازوفيتش: عجمان منافس شرس وسنقاتل للفوز عليه

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى



وصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، فريق عجمان الذي يلتقيه بعد غد الخميس في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، بالمنافس الشرس، مؤكدا ان الفوز عليه يتطلب القتال واللعب بحماس وجدية طوال شوطي اللعب، مبدياً قلقه في ذات الوقت من وجود عدة إصابات في صفوف لاعبيه مثل عبد الرحمن يوسف، خالد بطي، ياسين البخيت، جواو بيدرو، محمد حمدان الزعابي، ذاكراً أنهم جميعاً مهددون بالغياب عن المباراة حال عدم تماثلهم للشفاء خلال الساعات المقبلة.

وقال رازوفيتش خلال المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم، إن عجمان أثبت قوته من خلال النتائج التي حققها في الموسم الحالي، ذاكراً أنه يضم عناصر متميزة في كل خطوط اللعب وأن أكثر ما يميزه عدم استسلامه وروحه القتالية العالية وأضاف : أحترم فريق عجمان لكننا قادرون على تخطيه لان فريقنا يمتلك أدوات الفوز بوجود مجموعة من العناصر التي تجمع بين الخبرة والموهبة.

وشدد المدرب الصربي على أهمية الاستفادة من المعنويات العالية التي يعشها الفريق حالياً بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب الجزيرة.

وقال: نعيش حالة معنوية جيدة نأمل أن نحسن استغلالها لمواصلة النتائج الإيجابية لاكتساب المزيد من الثقة ومواصلة التطور في الأداء والنتائج، وفي نفس الوقت يجب أن لانصاب بالغرور وأن نبرهن على قوة فريقنا بالأداء المتميز داخل المستطيل الأخضر.