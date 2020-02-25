خيمينيز: مواجهة النصر صعبة ونفكر في كل مباراة على حدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وصف الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة مواجهة النصر يوم "الخميس" المقبل في الجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي بـ "الصعبة"، خاصة وأن النصر يملك لاعبين يتمتعون بجودة عالية، مشيراً إلى أن الوحدة يملك الحافز لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال إنه عندما تولى المهمة كان الوحدة في المركز التاسع ولكن الفريق تقدم في جدول الترتيب وصعد للمركز الرابع بفارق 7 نقاط عن المتصدر إلا أن الفريق يفكر في كل مباراة على حدة بغض النظر عن حسابات البطولة.

وأضاف عن تراجع النصر للمركز السابع أنه لا يمكن الحكم على المنافس من خلال الإحصائيات، وألا يشعر الفريق بالتفاؤل بشكل زايد أو التشاؤم بصورة كبيرة عندما لا تكون الإحصائيات في صالح الفريق، مشيراً إلى أن الأهم المحافظة على نسق الأداء والعمل بجدية خلال المباريات القادمة، لافتاً إلى أنه يفضل اللعب كل 4 أو 5 أيام بدلاً وجود فترات توقف طويلة رغم احترامه لجدولة المباريات.

وكشف خيمينيز عن أن الشكوك تحيط بمشاركة نجم وقائد الفريق إسماعيل مطر الذي تعرض لإصابة في مباراة الشرطة العراقي، بالإضافة إلى غياب عبد الله الرفاعي لمعاناته من إصابة في العضلة الأمامية وعدم المجازفة باللاعب، بينما عاد محمد برغش للتدريبات.