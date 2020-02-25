الجساسي: الروح القتالية سر انتصارات الظفرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

قال عمران الجساسي لاعب الظفرة الشاب، إن الروح القتالية ميزت فريقه في الموسم الحالي وكانت أحد أسرار وأسباب نتائجه الإيجابية، مؤكداً أن كل زملائه اللاعبين يبذلون مجهوداً كبيراً في المباريات بهدف تحقيق الفوز للشعار الذي يرتدونه، مبيناً أن طموح الظفرة دائماً الانتصار في المباراة التي يلعبونها وعدم التفكير في أكثر من ذلك تفادياً للضغوط.

وقال الجساسي: قدمنا مباريات متميزة حتى الآن بمساعدة كل فرد في منظومة النادي الناجحة على المستوى الإداري والفني والجماهيري، كما أن زملائي يعرفون قيمة الشعار الذي يرتدونه وأهمية إسعاد محبي النادي لذلك نجتهد جميعاً ونقدم كل ما نملك في المستطيل الأخضر.

ورفض عمران الجساسي «23 عاماً» الحديث عن الفوز بلقب كأس رئيس الدولة بعد نجاح الفريق في عبور الجزيرة إلى نصف النهائي، موضحاً أن الملعب هو الذي يحدد البطل، وأن الأمنيات لا تحقق الانتصارات.

وأضاف: نعد بالاجتهاد والعمل ومواصلة اللعب بروح قتالية في مباراة نصف النهائي أمام بني ياس وبعد إنجاز هذه المهمة علينا التفكير في المواجهة الختامية.

وعلق الجساسي على مشاركته في عدة مراكز خلال الموسم الحالي بالدفاع ووسط الملعب، وقال إنه رهن شارة المدرب دائماً، موضحاً انه لا يختار المركز الذي يشارك فيه ولكن رؤية المدرب هي التي تحدد مركزه، مؤكداً أنه ما زال في بداياته وكل همه المشاركة أساسياً حتى يكتسب الخبرة ويطور مستواه.

ووصف الجساسي تجربته في الموسم الماضي مع الشارقة بالناجحة.