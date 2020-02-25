ذياب بن زايد يطالب لاعبي الوحدة بمواصلة النتائج الإيجابية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شهد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، مساء أول من أمس، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، التي جرت بملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، استعداداً لمواجهة النصر بعد غد الخميس على استاد آل مكتوم، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي.

وحرص سموه على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول قبل انطلاق التدريبات، مؤكداً على أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة لـ «العنابي»، ومطالباً اللاعبين والجهازين الفني والإداري ببذل جهد مضاعف من أجل تقديم نتائج إيجابية تلبي طموحات النادي وجماهيره الوفية.

كما شهد التدريبات حمد الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، العضو المنتدب، وراشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم.

وواصل أصحاب السعادة استعداداتهم الجدية لمباراة النصر في ظل سعي الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق على الشرطة العراقي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، ووضعته في صدارة المجموعة الأولى مع أهلي جدة السعودي، إلى جانب نتائج الفريق الجيدة في المباريات الأخيرة في الدوري التي لم يخسر فيها الفريق في آخر 5 مباريات.