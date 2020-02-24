10 ميداليات ملونة للإمارات "بعربية" تحدي الذراعين بالإسكندرية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حقق لاعبا منتخب الإمارات للقوة البدنية ومصارعة الذراعين عبد الله الشراري وجاسم المطروشي أول إنجاز خارجي على مستوى هذه الرياضة بحصولهما على 10 ميداليات ملونة من بينها 5 ذهبية، فضلاً عن فضيتين و3 برونزيات وذلك من خلال مشاركتهما في النسخة الأولى للبطولة العربية للقوة ومصارعة الذراعين التي استضافتها مصر بمحافظة الإسكندرية الأسبوع الماضي بمشاركة 140 لاعباً من 10 دول هي الإمارات، مصر، الأردن، فلسطين، المغرب، سوريا ولبنان وليبيا وسلطنة عمان والصومال وبإشراف 13 حكماً ، وتأهل اللاعبان للمشاركة في بطولة آسيا التي تستضيفها أذربيجان في أبريل المقبل وبطولة العالم المقررة في جورجيا بحلول نوفمبر المقبل،

وحظي منتخب الإمارات برعاية مجموعة صالات "ان ليمتد" بمبادرة من إبراهيم عبد الغني لتأكيد الاهتمام بالمشاركة المهمة للمنتخب خصوصاً أنها تزامنت مع الإعلان عن تأسيس الاتحاد العربي للقوة البدنية ومصارعة الذراعين برئاسة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية ومصارعة الذراعين، حيث تم انتخاب عبد الله الشراري نائباً لرئيس الاتحاد العربي

وأوضح اللواء محمود بركات أنهم يستهدفون نشر اللعبة في الدول العربية على أوسع نطاق وذلك إيمانا منهم بأهمية هذه الرياضة ومدى فائدتها على المستويين البدني والنفسي.