5 سداسيات في الكأس خلال 15 عاماً

المصدر: العين – طلحة عبدالله

أثارت النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها مباراة العين والوصل (6-5) أول من أمس في ربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ردود أفعال متباينة في الشارع الرياضي، وتداولها المهتمون في مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من الدهشة، فيما انتقدها البعض متحسرين على الحال الذي وصلت إليه فرق دورينا من ضعف في منظومتها الدفاعية بالقدر الذي يسمح باهتزاز شباكها بهذا العدد الكبير من الأهداف، وطالبوا بضرورة وضع هذه الحالة تحت مجهر البحث والدراسة للوصول إلى العلاج والتصحيح.

6 الفترة من 2005 وحتى 2020، حدثت نتيجة الفوز بستة أهداف في مسابقة الكأس 5 مرات، فإضافة للفوز الأخير الذي حققه العين على الوصل (6-5)، فقد سبق أن فاز الشارقة على اتحاد كلباء (6-1) في ربع نهائي موسم 2008-2009، وفاز الجزيرة على عجمان (6-2) في ربع نهائي موسم 2011-2012، وسجل البرازيلي ريكادو أوليفيرا مهاجم الجزيرة «هاتريك» في تلك المباراة، وفاز الوحدة على الجزيرة (6-0) في ربع نهائي موسم 2016-2017، وحقق العين الفوز في نصف نهائي المسابقة بنتيجة (6-0) على شباب الأهلي في موسم 2017-2018، ويومها سجل اللاعب أحمد خليل الذي انتقل لصفوف العين وقتها هدفاً من ركلة جزاء، وأما أكبر فوز على الإطلاق بالمسابقة خلال هذه الفترة، فكان فوز العين على العروبة بنتيجة (7-1) في ثمن نهائي موسم 2008-2009.

4 لم يكن التوغولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين، أول لاعب أجنبي من سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في مسابقة كأس رئيس الدولة، فقد سبقه إلى ذلك البرازيلي فرناندو بيانو، مهاجم نادي الوحدة السابق بتسجيله 4 أهداف في شباك عجمان في الدور ثمن النهائي موسم 2010-2011.

3 ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفترة من 2005 وحتى 2020، ستة لاعبين وهم: لاعب العين السابق فيصل علي، في شباك العروبة، وقائد الوحدة إسماعيل مطر في شباك الشارقة، ولاعب الجزيرة السابق فرناندو بيانو، في شباك النصر، والبرازيلي ريكاردو أوليفيرا، لاعب الجزيرة السابق في شباك عجمان، ولاعب الوحدة الحالي سبستيان تيجالي في شباك الجزيرة، ولاعب العين السابق البرازيلي اندريه دياز في شباك الفجيرة.

5 نتيجة الفوز بالخمسة خلال هذه الفترة 4 مرات، بداية من موسم 2005-2006، عندما فاز الوحدة على الشارقة (5-4) في ربع النهائي، وكذلك فاز الوحدة على النصر (5-3) في ربع النهائي موسم 2009-2010، وأيضاً فاز الوحدة (5-1) على عجمان في ثمن النهائي بموسم 2010-2011، وأما المرة الرابعة التي حدثت فيها نتيجة الفوز بالخمسة، فقد كانت من نصيب شباب الأهلي عندما فاز على الوصل (5-1) في نصف النهائي موسم 2018-2019.