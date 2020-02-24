ورشة عمل إدارية لـ «فيفا» في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تستضيف مدينة دبي يومي 6 و7 أبريل المقبل، ورشة عمل (Forward Programme)، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتعاون مع اتحاد الإمارات، تهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية الرياضية في الاتحادات الوطنية الأعضاء، يشارك فيها ممثلو 11 اتحاداً وطنياً من قارة آسيا، وأكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، حرص الاتحاد على استضافة مثل هذه الورش والدورات الدولية في إطار التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي، مشيراً أن الورشة ستتناول العديد من المحاور الخاصة بتطوير الشؤون الإدارية للاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا بمختلف التخصصات، وتُمثل فرصة لتبادل الآراء والخبرات، وعرض التحديات أمام خبراء الاتحاد الدولي.