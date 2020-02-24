أمـورا: «سمعة» و«عموري» الأبرز في دورينا

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد البرازيلي دانييل أمورا لاعب فريق حتا أنه تنتظرهم تحديات كبيرة في الفترة المقبلة يتطلع من خلالها إلى المساهمة في تحقيق أهداف فريقه وتلبية طموحات جماهير «الإعصار» في البقاء بدوري الخليج العربي للمحترفين، مشيراً إلى أن إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة وعمر عبدالرحمن لاعب الجزيرة يعدان الأبرز في دورينا، وأضاف أمورا لـ«البيان الرياضي» إن تجربته السابقة مع فريق الرائد السعودي، أتاحت له فرصة التعرف على «عموري» مبكراً عندما كان يلعب في صفوف الهلال، حيث جمعتهما إحدى المباريات في الدوري السعودي قبل تعرض «عموري» لإصابة في الرباط الصليبي والتي ابتعد إثرها عن الملاعب فترات طويلة، فيما يعد «سمعة» من اللاعبين المتميزين عطفاً على الأداء الذي قدمه في الفترة السابقة من منافسات الدوري.

وذكر أمورا أن هناك اختلافاً بين دورينا والدوري السعودي ويتميز الأخير بأنه أقوى وأسرع من حيث المستوى فيما يتقاسم الاثنان بعض الخصائص مثل جودة اللاعبين نسبياً إلى جانب «التكتيك» الفني.

وكشف أمورا عن أسباب تفضيله المسكن في حتا، وقال إن البقاء والاستقرار بالقرب من النادي يختصر الكثير من الجهد والوقت ويوفر الأجواء المثالية للتحضيرات بشكل جيد للمباريات عبر الانتظام في التدريبات بأريحية مطلقة على الفترتين الصباحية والمسائية، معبراً عن إعجابه الكبير بجمال وسحر دبي وما تضمه من معالم سياحية وأبرزها برج خليفة والمراكز التجارية الضخمة ومنها «دبي مول» وغيرها من الوجهات الترفيهية التي توفر أجواء من المتعة حيث خاض تجربة سياحية متميزة في رمال دبي عبر رحلات السفاري التي استمتع فيها كثيراً، وأبدى أمورا رضاءه عن الأداء الذي قدمه مع الإعصار في الفترة الماضية ويأمل تقديم مزيد من العطاء في المرحلة المقبلة، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي يعيشها في قلعة «الإعصار» وخاصة في ظل التعاون الكبير والعلاقة الأخوية التي تربط بين إدارة النادي واللاعبين والجهازين فني وإداري.