79 مليوناً تضع «الزعيم» على عرش الصدارة السوقية

المصدر: دبي- عزالدين جادالله

تراجع نادي الجزيرة عن عرش صدارة فرق الدوري من حيث القيمة السوقية تاركاً المركز الأول لنادي العين الذي بلغت القيمة السوقية للاعبيه 19.98 مليون يورو «79.208 مليون درهم»، طبقاً لآخر تقديرات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي ويضم «الزعيم» 34 لاعباً منهم 8 محترفين أجانب، ويبلغ متوسط أعمار لاعبيه 27 سنة.

وحل نادي الجزيرة ، والذي كان يحتل المركز الأول في أغسطس الماضي ،وصيفاً بقيمة سوقية بلغت 19.58 مليون يورو «77.622 مليون درهم»، ويضم 27 لاعباً منهم 5 أجانب، وبمتوسط أعمار 26.5 سنة، يليه الشارقة بقيمة 19.45 مليون يورو «77.107 مليون درهم» ويضم في صفوفه 8 لاعبين أجانب، من بين 28 لاعباً، بمتوسط أعمار 25.7 سنة، واحتل الفجيرة المركز الأخير من ناحية القيمة السوقية بـ5.08 ملايين يورو «20.139 مليون درهم» ويضم 35 لاعباً من بينهم 9 أجانب.

قيمة

وارتفعت القيمة السوقية للبرازيلي ايغور كورنادو محترف الشارقة إلى 6 ملايين يورو «23.786 مليون درهم»، وكانت القيمة السوقية للاعب قدرت في أكتوبر الماضي بنحو 5 ملايين يورو، وحل كايو كانيدو لاعب العين في الوصافة بقيمة 4.80 ملايين يورو «19.290 مليون درهم».

وأشار موقع «ترانسفير ماركت» إلى أن دورينا يضم 456 لاعباً منهم 114 محترفاً أجنبياً ،بنسبة 25%، وقدر الموقع قيمة الدوري بـ163.45 مليون يورو، «647.978 مليون درهم»، مرتفعاً عن تقديرات أغسطس 2019، والتي قدرت بـ150.53 مليون يورو.

متوسط

وأشار الموقع إلى أن متوسط أعمار اللاعبين بالدوري يبلغ 26 عاماً وأن نسبة الأهداف لكل مباراة تعادل 2.9 هدف، مشيراً إلى اعتلاء الوصل قائمة الأندية الأعلى في إجمالي عدد لاعبيها بمجموع 39 لاعباً، يليه كلباء وبني ياس بعدد 36 لاعباً، واحتل الجزيرة المركز الأخير بـ27 لاعباً.