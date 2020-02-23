إطلاق «منصة الابتكار- تحدي الجامعات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلقت رابطة المحترفين في مركز الشباب بأبوظبي، مبادرة مشروع «منصة الابتكار- تحدي الجامعات 2020»، ويتضمن المشروع، ترشيح كل جامعة 10 مشاركين موزعين على مجموعات، وتحضر كل مجموعة مباراة واحدة على الأقل من مباريات الدوري في ناديهم المفضل، للتعرف إلى تجربة المشجع.

وسيتم تقديم المشاريع الابتكارية للمساهمة في تطوير الكرة الإماراتية بشكلها النهائي 22 مارس، من خلال جلسة حوارية، وستحصل أفضل ثلاثة مشاريع على الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية.

وأكد عبد الله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، أن المشروع يتماشى مع حرص قيادتنا الرشيدة على إشراك العناصر الشابة في تطوير مختلف المجالات، موضحاً أن الأفكار التي سيتقدم بها الطلاب، سيتم تقييمها واختيار أفضلها لدمجها في مبادرات تطوير الدوري.

حضر المؤتمر الصحافي للإعلان عن المشروع، وليد الحوسني المدير التنفيذي،وممثلو جامعات زايد، خليفة، الجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الأميركية في الإمارات وعدد من لاعبي الأندية.