العين يدرج كرة الصالات ضمن الألعاب الجماعية

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

أعلن نادي العين رسمياً عن تدشين كرة القدم للصالات المغلقة وأدرجها تحت مظلة شركة الألعاب الرياضية بالنادي كلعبة خامسة ضمن قائمة الألعاب الجماعية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بحضور خميس عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، وصالح الشعيلي، مشرف اللعبة، ووليد سالم مدير الفريق، وأحمد صالح مساعد المدرب.

وتم اختيار14 لاعباً بالفريق حيث ستكون مشاركته الرسمية الأولي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة أواخر مارس المقبل، على أن ينضم للدوري الموسم المقبل، وعبر خميس الكعبي، عن تقديره لإدارة نادي العين لمنحهم الثقة بإدراج اللعبة تحت مظلة شركة الألعاب الرياضية بالنادي، مع توفير الدعم المادي والمعنوي للفريق.

وقال: نتطلع لتكوين فريق قوي يشارك في جميع المسابقات المحلية مستقبلاً.