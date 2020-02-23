الكأس طموح الظفرة.. والإحباط نصيب الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

واصل الظفرة تألقه في الموسم الحالي، بنيل بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بانتصار تاريخي على الجزيرة، باعتباره الأول للظفرة على «فخر أبوظبي» في البطولة الغالية، وتحقق الانتصار في ظروف دراماتيكية باستاد بني ياس، وبنتيجة 2-1، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، وحسمها البديل ياسين البخيت، بهدف ذهبي للظفرة، وقاتل لطموحات «فخر أبوظبي»، قبل صافرة النهاية بثوانٍ قليلة.

وعبّر الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة، عن فخره بانتصار لاعبيه على الجزيرة، مؤكداً أنه كان واثقاً بإمكانية الفوز، رغم أن المواجهة كانت ضد منافس كبير، ويمتلك لاعبين من الوزن الثقيل، مبيناً أن التدريبات التي سبقت المباراة، تميزت بروح التحدي وسط اللاعبين، إضافة إلى تطور مستوى اللاعبين، وتشبعهم بروح الانتصارات.

وأشار رازوفيتش إلى أنه بدأ التفكير في المواجهة المقبلة ضد بني ياس، مؤكداً أن طموحه الفوز باللقب، لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الموسم الماضي، وقال: يجب أن نركز في كيفية عبور نصف النهائي، والتأهل إلى النهائي.

إحباط

وظهر الاستياء على وجه الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، مؤكداً أنه مع لاعبيه يشعرون بالإحباط من الخسارة، وأن النتيجة لم تكن مرضية، وأشار إلى أن فريقه تفوق في الأداء، وسيطر على مجريات اللعب، ولكنه لم يستثمر الفرص بشكل جيد، بعكس الظفرة، الذي أحرز هدفين من 3 فرص.

من جانبه، عبّر ياسين البخيت عن سعادته بتأهل الظفرة، ونجاحه في حسم اللقاء، معتبراً أن هدفه بمثابة رد على كل من شكك في مستواه، وأكد أنه يفضل دائماً الرد في الملعب، ولا يحب التعليق على بعض الأمور.

وقال: وجدت المساندة القوية من لاعبي الفريق بعد انضمامي للفريق من كلباء، وقال: زملائي حملوني مسؤولية كبيرة، رفعت معنوياتي، ودفعتني للاجتهاد، حتى أكون عند حسن الظن، وهدفي في مرمى الجزيرة، بداية جيدة لي مع الظفرة، ولدي طموح كبير في تقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة.