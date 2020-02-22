حميد الطاير : تأجيل مرتقب لنهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: متابعة - محمد فضل

اكد حميد الطائر رئيس اللجنة المؤقتة للمسابقات باتحاد الكرة في تصريحات تلفزيونية قبل قليل الاتفاق على تأجيل نهائي كاس رئيس الدولة الى مايو او يونيو وذلك لارتباطات انديتنا اسيويا.

مشيرا إلى قيام مباريات نصف نهائي أغلى الكؤوس بين الظفرة وبني ياس والعين والشارقة في موعدها في العاشر من مارس المقبل كما كشف عن تغييرات مرتقبة على نظام مسابقة الكاس اعتباراً من المواسم المقبلة

وذلك بهدف احداث تغييرات على نظام المسابقة لتلعب خلال مراحلها المتقدمة ذهابا وإيابا وذلك لضمان الحضور الجماهيري ونفى الطائر علم اللجنة المؤقتة باي مكافئات اقرها الاتحاد السابق تمنح للمتأهلين لدور الأربعة.