العنبري : عودة كورنادو مهمة ومواجهة العين صعبة

المصدر: متابعة – محمد فضل

اكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بأن الفوز على كلباء لم يكن سهلاً بعد أن خاض لاعبي الفريقين مباراة صعبة ونجحنا في حسمها خلال ال90 دقيقة دون الحاجة لأشواط إضافية معبراً عن سعادته بانتصار فريقه بثنائية

لافتاً الى أن هذا الفوز يأتي بعد نتائج الفريق المتذبذبة اسيوياً وعلى مستوى الدوري ، ورحب المدرب بمشاركة البرازيلي ايغور كورنادو لافتاً الى أنه لاعب مهم للفريق لكننا في نفس الوقت لن نستطيع اشراكه لمباراة كاملة ويجب الدفع به لدقائق معدودة حتى يستعيد كامل لياقته ويكون في اتم الجاهزية لخوض المباراة ،

وعن مواجهة العين المرتقبة في نصف النهائي أشار الى ان المباراة لن تكون سهلة ويجب التهيؤ الجيد لها وصولاً للمباراة النهائية .