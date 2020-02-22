داسيلفا : خسرنا أمام فريق كبير وغادرنا الكأس مرفوعي الرأس

المصدر: متابعة- محمد فضل

اكد الاورغياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بانهم غادروا بطولة الكاس مرفوعي الرس وخسرنا أمام فريق كبير ويمتلك خبره كبيرة في هذه المسابقة تحديداً التي فاز بلقبها ثمانية مرات.

مشيراً الى انه كان يطمح لقيادة فريقه لنصف النهائي لأول مرة في تاريخ النادي لكن ذلك لم يحدث وعلينا طي هذه الصفحة سريعاً والتحول لمباريات الدوري على الرغم من خوض فريقي لمباراة كبيرة لكن الهدف الأول الذي سجله ماجد سرور غير مجريات المباراة وكنا قريبين من التعادل لكن كرة واندرسون لم تلج المرمى ليأتي الهدف الثاني سريعاً والذي كان بمثابة الصدمة للنمور ورغماً عن ذلك لم نستسلم وحاولنا تقليص الفارق دون جدوى مشيراً الى أن الشارقة استحق التأهل ونحن علينا التحول للدوري والتأهب الجيد للقاء الفجيرة في الجولة المقبلة .