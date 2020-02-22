الشارقة يضرب موعداً مع العين في نصف نهائي الكأس

المصدر: راس الخيمة - محمد فضل - تصوير ابراهيم صادق

ضرب الشارقة موعداً مع العين في نصف نهائي كاس رئيس الدولة بعد فوزه الصريح على كلباء بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب الامارات برأس الخيمة.

وانتهى شوطها الأول بتعادل سلبي بين الفريقين لكن رفاق المدرب الشرقاوي عبد العزيز العنبري كشروا عن انيابهم خلال شوط المدربين ليتمكنوا من تسجيل هدفين عبر كل من ماجد سرور الذي سدد قذيفة صاروخية خارج منطقة الجزاء عانقت شباك الحارس يوسف الزعابي (ق 60).

ولم تمضي سوى 4 دقائق حتى أضاف علي الظنحاني الهدف الثاني لفريق بعد أن تعامل مع عرضية الاوزبكي شكروف السحرية ليخدع الظنحاني دفاع وحارس كلباء ويتمكن من التوقيع على الهدف الثاني ( ق 64 ) وكاد مينديز ان يضيف الثالث لكن كرته ارتطمت بعارضة كلباء ، وشهدت اخر 10 دقائق لنهاية المباراة مشاركة محترف كلباء البرازيلي ايغور كورنادو بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لقرابة ال3 اشهر بسبب الإصابة لتستقبله جماهير الشارقة بحفاوة بالغة وتصفيق متواصل وبلغ عدد الحضور الجماهيري 1975 متفرجاً .