الإمارات يعزز صدارته لدوري الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عزز فريق الإمارات صدارته لدوري الهواة بعد فوزه الصعب اليوم خارج الديار على جاره التعاون بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي ديجو داسيلفا الذي سجله في الدقيقة 14 ولعب الصقور قرابة 60 دقيقة بعشرة لاعبين اثر طرد اللاعب علي مصطفى بالبطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول لتحلق الصقور عالياً برصيد 33 نقطة دون تلقيهم لأي هزيمة حتى الان في المسابقة.

فيما بقى التعاون بنقطتين في المركز الأخير ، وبذات النتيجة " 1-0 " شدد الوصيف دبا الحصن الخناق على الإمارات المتصدر محققاً فوزاً غالياً على ضيفه مصفوت بهدف المنقذ " البرازيلي " رفائيل سانتياغو ق 51 لينجو الحصن من مطب مصفوت بسلام ويحافظ على وصافة الترتيب رافعاً رصيده إلى 30 نقطة فيما تجمد مصفوت عند 16 نقطة ، وفي المباراة الثالثة اليوم تعادل البطائح ومصفوت دون اهداف ليصل دبا الى 22 نقطة والبطائح الى 20 وهو تعادل خاسر للفريقين .

وكان الحمرية فاز امس على العربي بهدفين دون رد والعروبة على بهدف وحيد.