بيدرو إيمانويل: حققنا الأهم في مباراة غير طبيعية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدر ب العين إن فريقه حقق الأهم في مواجهة الوصل بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أنه اضطر إلى إجراء بعض التغييرات على التشكيلة، واللعب بطريقة مختلفة للتغلب على مشكلة الإجهاد والغيابات التي عانى منها الفريق.

وقال:" المباراة من نوعية المواجهات غير الطبيعية بعد أن شهدت 11 هدفاً، ولكننا واجهنا صعوبات كثيرة، إذ رغم خوض الوصل آخر 10 دقائق بعشرة لاعبين إلا أنهم استمروا في المحاولات الهجومية وسجلوا الهدف الخامس".

وأضاف:" أعتقد أننا حققنا الهدف المطلوب والتأهل للمرحلة التالية، أهنئ الفريقين على الأداء القوي وأشكر اللاعبين الذين رسموا الابتسامة على وجه الجمهور".

وتابع:" بالطبع هي مباراة ممتعة للجمهور لأنها شهدت كماً كبيراً من الأهداف ولكن كمدرب ليس هذا ما أرغبه، وأزعجني استقبال هذا العدد من الأهداف، ولكن في النهاية حققنا هدفنا أمام خصم قوي قاتل حتى النهاية".

وأشاد إيمانويل بأداء المهاجم التوغولي لابا كودجو، وقال:" لابا هو رجل المباراة ونجح في صنع الفارق بالنسبة لنا، وتسيجل كايو لهدفين أمر مهم للاعب لاستعادة الثقة".