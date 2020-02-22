مساعد مدرب الوصل: نشعر بالحزن للخسارة رغم الأداء الرائع لـ "الإمبراطور"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير سيف الكعبي

أكد مساعد مدرب الوصل توني بيتريا، أنه لم يتوقع أن تشهد مواجهة فريقه مع العين هذا الكم الكبير من الأهداف (11 هدفاً)، مشيراً إلى أن الوصل قدم مباراة جيدة رغم الخسارة والقتالية التي ظهر عليها اللاعبون حتى صافرة النهاية.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" أهدرنا فرصاً محققة لسوء الحظ، واستقبلنا أهدافاً بكل بساطة، ولكننا فخورين بلاعبي الفريق الذين قاتلوا حتى النهاية".

وأضاف:" بالطبع لسنا سعداء بالخسارة والخروج من كأس رئيس الدولة".

وعن احتساب 4 ركلات جزاء خلال المباراة أوضح:" لا يمكن الحكم سريعاً على مدى صحة ركلات الجزاء من عدمها ولكن في النهاية هو قرار الحكم".

وأردف:" الجمهور استمتع بالمباراة لأنها شهدت أهدافاً كثيرة وإثارة حتى النهاية ولكن الأعصاب كانت متوترة على دكة البدلاء".

وأشار إلى أن إصابة سواريز المبكرة شكلت صدمة وخروجه أثر على الفريق رغم أن البديل علي صالح قدم أداء جيداً، ونشعر بالقلق بعد خروج سواريز وتريش للإصابة.