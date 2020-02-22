العين إلى نصف نهائي الكأس في مباراة شهدت 11 هدفاً و4 ركلات جزاء وحالتي طرد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير – سيف الكعبي



تأهل العين إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بفوزه على الوصل 6-4، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، في ربع نهائي المسابقة، لينجح "الزعيم" في رد الدين إلى "الإمبراطور" الذي أقصى العين من البطولة الموسم الماضي من دور الـ 16.

ويلاقي العين في دور نصف النهائي الفائز من مواجهة الشارقة واتحاد كلباء التي تقام بعد قليل في آخر مواجهات دور ربع النهائي.

جاءت المباراة حافلة بالإثارة منذ بدايتها وحتى نهايتها وشهدت 10 أهداف كاملة، منها 3 ركلات جزاء، ليواصل العين تفوقه على الوصل في تاريخ مواجهاتهما في بطولة كأس رئيس الدولة بتسجيله الفوز العاشر له على حساب الإمبراطور، كما أكد "الزعيم" تفوقه بتحقيقه الفوز الثالث هذا الموسم على الوصل بعدما فاز في دوري الخليج العربي ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-1 و5-0.

سجل أهداف العين التوغولي لابا كودجو (سوبر هاتريك) منهم هدفين من ركلتي جزاء في الدقائق 4 و37 و73 و85، وكايو كانيدو (هدفين) في الدقائق 60 و67، فيما سجل أهداف الوصل سواريز 9، والغاني جورج دوبينغ (هدفين) 45 و66، وفابيو ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة حالتي طرد بعدما أشهر الحكم عمار الجنيبي البطاقة الحمراء في وجه جورج دوبينغ مدافع الوصل في الدقيقة 83، ولورينت ريجيكامب مدرب الوصل.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 2-2 بعدما تقدم افتتح كودجو التسجيل مبكراً لـ "الزعيم في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل سواريز النتيجة بعدها بخمس دقائق.

وأحرز لابا كودجو الهدف الثاني للعين من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بعدما لمس مدافع الوصل لوكاس غالفاو الكرة داخل المنطقة، إلا أن مدافع الإمبراطور الغاني جورج دوبينغ تعادل لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني الذي شهد 7 أهداف في غضون دقائق معدودة بعدما تقدم ليما للوصل لأول مرة في المباراة في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، قبل أن يعود كايو كانيدو ويسجل في فريقه السابق بعدها بأربع دقائق.

وفي الدقيقة 66 عاد جورج دوبينغ وأحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه، ولم تمض سوى دقيقة واحدة وتعادل كايو للعين بالهدف الرابع.

وفرض العين أفضليته في الدقائق الأخيرة إلى أن تمكن لابا كودجو من إحراز الهدف الخامس في الدقيقة 73، وعزز فوز فريقه بالهدف السادس من ركلة جزاء في الدقيقة 85، بينما قلص فابيو ليما الفارق بالهدف الخامس للإمبراطور من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز العين.