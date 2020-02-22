شباب الأهلي والجزيرة يودّعان الكأس

المصدر: العين- طلحة عبدالله، أبوظبي - أحمد عيسى

صعد فريقا بني ياس والظفرة، أمس، إلى نصف نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوز الأول بهدف نظيف على منافسه شباب الأهلي، مساء أمس، على ملعب استاد خليفة بن زايد، في ربع نهائي المسابقة، ليودع حامل اللقب الكأس الأغلى، في حين، انتزع الظفرة بطاقة التأهل الأخرى بعد فوزه التاريخي على الجزيرة 2 - 1 بعد مباراة استمرت حتى الأشواط الإضافية وشهدت منافسة قوية من الفريقين على التأهل.

في المباراة التي جرت بين بني ياس وشباب الأهلي، سجل الكازخستاني ريتشارد ألميدا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء احتسبها الحكم وأكدتها تقنية الفيديو في الدقيقة (45).

وفي المباراة الأخرى، تمكن الظفرة من حسم اللقاء، حيث تقدم بواسطة خالد باوزير في الدقيقة 54، وأحرز للجزيرة التعادل خلفان مبارك في الدقيقة 62، وفي الأشواط الإضافية نجح البديل ياسين البخيت بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 119 ليتأهل بذلك الظفرة لملاقاة السماوي في مرحلة نصف النهائي.