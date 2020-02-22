غانم الهاجري يعتزل العمل الرياضي

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعلن غانم الهاجري، رئيس شركة الكرة بنادي العين، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية السابق، اعتزاله رسمياً العمل الرياضي نهائياً بعد 40 عاماً من العطاء والإنجازات التي حققها مع نادي العين، وكتب عبر سلسلة من التغريدات بحسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: لقد قررت أن أنشغل مع نفسي ولا أترك مجالاً لشيء سوى صناعة الحياة من حولي وأن أنغمس في الأشياء التي أحبها وأعشقها، في الرياضة، كانت هناك الكثير من المعارك الكل كان بها خسراناً، وإن اعتقد كل واحد منا بأنه انتصر فيها من وجهة نظره، لن أحتاج بعد اليوم لإثبات وجهة نظر أو الرد على من يرمي سهامه أو الدفاع عن موقف ما أو قرار اتخذته وأنا أعلم بأني كنت الأكثر معرفة بتفاصيله الدقيقة والمخفية والمغيبة عن الآخرين لموقعي وقربي منه. لن يصبح هناك داعٍ لإطالة النقاش والحوار وسيكثر الصمت على الحديث في ما لا أتفق عليه أو يعجبني.. سأمضي بهدوء.

عذراً لكل الزملاء ورفقاء الدرب عذراً لكل من اختلفنا في الرأي معه.. عذراً للجميع.. عذراً لكم متابعيني رياضياً لقد أثقلت عليكم بحملي وأحمالي ورميت عليكم من أثقالي.. أستودعكم رياضياً وتمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح.