الحمرية يهزم العربي بدوري الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

صعد فريق الحمرية للمركز الثالث «مؤقتاً» بعد فوزه الصريح على مضيفه العربي بهدفين دون رد في افتتاحية مباريات الأسبوع الـ14 من دوري الهواة، ليرفع الحمرية رصيده إلى 22 نقطة ويتجمد رصيد العربي عند 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية استعاد العروبة نغمة الانتصارات بعد فوزه خارج الديار على مسافي بهدف وحيد ليصل العروبة برصيده إلى 14 فيما بقى مسافي عند 7 نقاط، وتقام اليوم 3 مباريات تجمع التعاون بالإمارات المتصدر، ويستقبل دبا الحصن الوصيف ضيفه مصفوت فيما يحل دبا الفجيرة ضيفاً على البطائح وسيكون الذيد في الراحة الأسبوعية.