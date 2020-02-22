الشارقة وكلباء.. حلم لقب

المصدر: الشارقة -عزالدين جادالله، كلباء- محمد فضل

يستضيف ملعب الإمارات برأس الخيمة في الثامنة والنصف مساءً مباراة الشارقة واتحاد كلباء في خاتمة مواجهات ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتعتبر المباراة مهمة للفريقين الطامحين في التواجد ضمن نصف نهائي أغلى الكؤوس، الشارقة حمل اللقب الغالي ثماني مرات سابقة، ودائماً ما يكون حظ الشارقة أعلى من كلباء خلال المُواجهات الرسمية المباشرة التي تجمع الفريقين، إذ حقق الشارقة الفوز هذا الموسم في الدوري ذهاباً وإياباً 1/‏‏‏‏3 في المباراتين.

وبالرغم من الإرهاق الذي يعاني منه لاعبو الشارقة في ظل جدول المباريات المزدحم، إلا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري حذر اللاعبين من افتقاد التركيز أمام كلباء.

تدريب

من جانيه، قال الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء: سيكون هدفنا بلوغ نصف نهائي المسابقة، لافتاً إلى أنه قام بتدريب لاعبي فريقه على ركلات الترجيح وذلك تحسباً لنهاية المباراة في وقتها الرسمي والإضافي على وقع التعادل، وأشار المدرب إلى أنه عمل خلال الفترة الماضية على علاج الأخطاء الدفاعية التي لازمت الفريق خلال مباراة العين الأخيرة.

جاهزية

بدوره، أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة على جاهزية فريقه لمنازلة نظيره اتحاد كلباء؛ مشيراً إلى أن لقاءات الكؤوس تختلف عن نظيرتها في بقية المسابقات، وأضاف: خضنا تحضيرات جيدة رغم قصر المدة عقب لقاء بيروزي الإيراني في الآسيوية، فثقتنا كبيرة في اللاعبين وفي قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية.