العين والوصل.. لقاء الكبار

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي- علي شدهان

يلتقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فريقا العين والوصل ضمن ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان الفريقان وصلا لهذه المرحلة بعد أن فاز العين على دبا الحصن بهدفين نظيفين، فيما فاز الوصل على خورفكان بهدف دون رد.

ويرى البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين، أن حظوظ فريقه ومنافسه الوصل في مباراة الليلة متساوية بنسبة 50% لكل فريق في بلوغ نصف النهائي، موضحاً أن البرنامج المضغوط الذي ينفذه العين سيكون له تأثيره على الفريق، وهذا هو الثمن الذي تدفعه الفرق الكبيرة.

بدوره، شدد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل، على أن فريقه في أتم الجاهزية لقمته المرتقبة مع العين اليوم، لافتاً إلى أنه واثق من أن فريقه لن يرتكب نفس الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة الفريقين في الدوري، والتي انتهت لمصلحة الزعيم بخماسية نظيفة.