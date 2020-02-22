ناصر الفلاسي: 20 نقطة ثمن البقاء مع «الكبار»

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد ناصر حسن الفلاسي، مدير فريق حتا، أن ثمن البقاء في دوري المحترفين هو 20 نقطة كأقل تقدير، وقال: طموحنا حصد أكبر عدد من النقاط في المرحلة المقبلة، وأعتقد أن رحلة البقاء تحتاج من 20 نقطة إلى 21 نقطة وهي حصيلة تعتبر أقل بالمقارنة مع المشهد في الموسم الماضي نتيجة لعوامل عدة أهمها تعادل الفرق المتنافسة على البقاء والنتائج التي حققتها هذه الأندية الفترة الماضية، ما يؤكد أن الاستمرار في «الأضواء» يحتاج إلى ما لا يقل عن 20 نقطة، متمنياً أن يحقق «الإعصار» نتائج أفضل في المرحلة المقبلة. وأشار الفلاسي إلى أن النقاط الثلاث الأخيرة بعد الفوز على اتحاد كلباء، أعطت الفريق جرعة معنوية قوية.