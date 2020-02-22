«المحترفين» تختتم تدريب اللاعبين الإعلامي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم التدريب الإعلامي للاعبين الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية للاعبي الفريق الأول وفريق 21 سنة في الأندية المحترفة بمحاضرات نظرية وتطبيقات عملية لكل من لاعبي اتحاد كلباء، الفجيرة، حتا وعجمان في الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري.

وكان التدريب الإعلامي قد انطلق 19 يناير الماضي بأندية الظفرة، الجزيرة، بني ياس ، الوحدة، والعين، وتواصل في الفترة من 26 إلى 31 يناير في كل من أندية: الوصل، النصر، خورفكان، الشارقة ثم شباب الأهلي، تعرف خلاله اللاعبون على مهارات التواصل مع الإعلام، التعامل مع اللقاءات الصحفية والتلفزيونية من حيث لغة الجسد، فنون الرد على الأسئلة المحرجة، الاستفادة من الظهور الإعلامي. كما خصصت الرابطة جزءاً من التدريب للإعلام الجديد شمل أهمية تواجد اللاعب في المنصات الرقمية، وكيفية الإدارة وضوابطها.