كايزر: نشعر بالاحباط من الخسارة أمام الظفرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، إنه ولاعبيه يشعرون بالإحباط بسبب الخسارة أمام الظفرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة 2-1، ذاكرا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء أن فريقه قدم مباراة جيدة واستحوذ على الكرة بطريقة أفضل من المنافس، لكنه لم ينجح في الاستفادة من الفرص التي أتيحت له.

وقال كايزر: مباراتنا أمام الظفرة جسدت حقيقة المواجهات التي تقام في مثل هذه المنافسات، لأن أي خطأ يمكن أن يهدر عليك مجهودا كبيرا، وخسارة واحدة يمكن أن تهدر كل طموحك. عموما لقد اجتهدنا وأجرينا الكثير من المحاولات لهز الشباك مع إجراء بعض التبديلات في الشوط الثاني لتوفير حلول بديلة لكننا لم نوفق في هذه المهمة.

واستطرد كايزر، وقال: الظفرة لم يكن أفضل من فريقي، وجد 3 فرص فقط طوال زمن اللقاء وأحرز هدفين، بينما امتلكنا الكرة بشكل أكبر وقدنا هجمات أكثر لكن عابنا فقط التسجيل مع الأسف الشديد.