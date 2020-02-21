رازوفيتش: طموحنا التتويج بكأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة عقب تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بعد الفوز على الجزيرة 2-1 أن طموح فريقه لن يتوقف عند التأهل ويمتد للتتويج بالكأس الغالية.

وأضاف رازوفيتش: تأهلنا على حساب فريق كبير له وزنه مثل الجزيرة، وهذا بالتأكيد يضاعف فرحتنا ويمنحنا المزيد من الثقة والدافع لمواصلة المشوار بذات القوة وبلوغ المباراة النهائية في مهمة أخرى صعبة أمام بني ياس.

وأستطرد مدرب الظفرة، قائلاً إن لاعبيه قدموا مستوى متميزا أمام الجزيرة و استحقوا الفوز عن جدارة، مشيراً إلى إلتزام لاعبيه بطريقة اللعب والضغط على الخصم منذ البداية وحتى النهاية.

وأكد المدرب الصربي أنه توقع الوصول للأشواط الإضافية قبل المباراة، لذلك احتاط لها بشكل جيد وأعد لاعبيه لبذل أقصى مجهود لمدة 120 دقيقة، وأن هذا الإعداد ساهم في تحقيق الفوز الثمين.