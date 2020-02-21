أروابارينا: لا أمانع في الرحيل إذا رأت إدارة شباب الأهلي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، أن عقده مستمر مع النادي، ولكنه منفتح على كل الاحتمالات ولن يمانع في الرحيل إذا رأت الإدارة، وحتى يحدث ذلك فسيظل ملتزم بعقده مع النادي والقيام بواجبه في قيادة الفريق.

وحول الخسارة أمام بني ياس والتي كلفت فريقه الخروج من مسابقة كأس رئيس الدولة في الدور ربع النهائي، قال: أنا المسؤول الأول عما حدث بصفتي المدير الفني للفريق، وراضي تماما عن أداء اللاعبين خصوصا في شوط اللعب الثاني حيث فعل الفريق كل شيء ولم يوفق في التسجيل والعودة للمباراة، وقمت بإجراء ثلاث تبديلات هجومية بدخول بيدرو كوندي، وإسماعيل الحمادي، وأحمد عبدالله، وصنعنا فرص عدة أمام مرمى المنافس ولكننا لم نوفق في التسجيل وادراك التعادل ونجح بني ياس، في المحافظة على تقدمه واستحق التهنئة بوصوله لنصف النهائي.

وأضاف: فريقنا قدم عملا جيدا خلال المباريات الثلاث الأخيرة أمام الجزيرة بالدوري، وبختاكور الأوزبكي والهلال السعودي في البطولة الآسيوية، ولكننا لم نوفق في احراز النتيجة المأمولة، وفي هذه المباراة أيضا كان جيدا خصوصا في الحصة الثانية من اللقاء