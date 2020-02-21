الظفرة يلحق بالسماوي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى- تصوير أحمد بدوان

أنتزع الظفرة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بعد فوزه التاريخي على الجزيرة مساء الجمعة 2-1 بعد مباراة أستمرت حتى الأشواط الإضافية وشهدت منافسة قوية من الفريقين على التأهل.

وتمكن الظفرة من حسم اللقاء محققا أول فوز له على فخر أبوظبي في منافسة كأس رئيس الدولة، تقدم الفائز بواسطة خالد باوزير الدقيقة 54 وإحرز للجزيرة التعادل خلفان مبارك الدقيقة 62 أنتهى عليه الزمن الرسمي للقاء، وفي الأشواط الإضافية نجح البديل ياسين البخيت في منح الفرحة لجماهير الظفرة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 119 ليتأهل بذلك "الفرسان" لملاقاة السماوي في مرحلة نصف النهائي.

قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء نال فيها الجزيرة الأفضلية خلال الحصة الأولى التي شهدت سيطرته على مجريات اللعب وسط تراجع كامل للظفرة إلى المنطقة الدفاعية وإعتماده على الهجمات المرتدة، ورغم التفوق الكبير لفخر ابوظبي في الإستحواذ على الكرة ومبادراته الهجومية عن طريق عموري وخلفان مبارك لكنه لم ينجح في فك شفرة دفاع المنافس كما إخفق في قيادة الهجمات الخطرة بإستثناء تهديفة لعموري مرت أعلى العارض والتي كانت الأبرز في الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية اصبح اللعب متوازنا بين الفريقين بعد أن نظم الظفرة صفوفه وتحرر من التكتل الدفاعي، لتصبح الهجمات سجالا حتى تمكن الظفرة من التقدم بالهدف الأول عن طريق خالد باوزير والذي يعود فيه الفضل إلى جواو جارديل الذي لعب كرة عالية لمسها باوزير بقدمه وتحولت إلى داخل المرمى، واشعل الهدف حماس فخر ابوظبي الذي تمكن من العودة سريعا وإدرك التعادل عن طريق خلفان مبارك الذي قرأ عكسية سالم راشد بشكل جيد وحولها إلى داخل المرمى.

بعدها أرتفع مستوى اللعب من الفريقين بحثا عن هدف الترجيح مع تقدم دقائق اللعب خاصة الظفرة الذي كان الأكثر تنوعا في اللعب وتنظيما في خطوطه وأكثر رغبة في حسم اللقاء لمصلحته بينما غابت الفعالية الهجومية لدى الجزيرة، حتى أنتهى الزمن الرسمي للقاء بالتعادل الإيجابي.

وانتقل الفريقان بعدها إلى شوطين أضافيين، لحسم بطاقة التأهل وحاول الفريقان سريعا حسم اللقاء ولكن دون جدوي حتى تمكن البديل ياسين البخيت مهاجم الظفرة من إحراز الهدف الثاني والقاتل في الدقيقة 119 والذي انتهت عليه المواجهة.