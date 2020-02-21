شايفر: توقعت الفوز على شباب الأهلي وأخبرت اللاعبين بذلك

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد الألماني وينفرد شايفر، المدير الفني لفريق بني ياس، أن التكاتف والروح القتالية والرغبة العالية، كانت أهم عوامل فوز فريقه على شباب الأهلي وتأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال : توقعت الفوز قبل المباراة وأخبرت اللاعبين بذلك، ولم يكن لدي أي شعور بخلاف ذلك، وكان جميع اللاعبين عند حسن الظن في أرضية ملعب المباراة حيث لعبوا ككتلة واحدة وتحملوا المسؤولية وقام كل لاعب بواجبه على الوجه الأكمل.

وأشاد المدرب الألماني بالحارس فهد الظنحاني، موضحا أنه لعب بثبات ومنح الثقة لزملائه في الدفاع، وكذلك قائد الفريق فواز عوانة، الذي قال إنه قدم أفضل مباراة له منذ توليه مهمة الإشراف على تدريب بني ياس، كما عبر عن اعجابه باللاعب جواو فيكتور، مشيرا إلى أنه كان يقظا ولم يرتكب أي أخطاء في مواجهة كارتابيا، أحد أفضل لاعبي شباب الأهلي.

وأوضح مدرب بني ياس، أنه غير مهتم بمن سيقابل في نصف النهائي، بقدر ما يهمه اعداد فريقه وتجهيزه على النحو الذي يجعله قادرا على متابعة الأداء المتميز بنفس الروح الجماعية والقتالية