فوز الحمرية والعروبة على العربي ومسافي بدوري الهواة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

صعد فريق الحمرية للمركز الثالث " مؤقتاً" بعد فوزه الصريح اليوم على مضيفه العربي بهدفين دون رد في افتتاحية مباريات الأسبوع الـ14 من دوري الهواة.

ووقع لاعب الحمرية المخضرم فيصل خليل على اول أهدافه في المسابقة وأضاف سعيد بن جمعة الهدف الثاني وذلك في الدقيقتين 83 ، 89 ليرفع الحمرية رصيده الى 22 نقطة خلف دبا الحصن الوصيف ب 27 نقطة ويتجمد رصيد العربي عند 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية استعاد العروبة نغمة الانتصارات بعد فوزه خارج الديار على مسافي بهدف وحيد سجله الفرنسي هاري نوفيلو ليصل العروبة برصيده الى 14.

فيما بقى مسافي عند 7 نقاط ، وتقام اليوم 3 مباريات تجمع التعاون بالأمارات المتصدر ويستقبل دبا الحصن الوصيف ضيفه مصفوت فيما يحل دبا الفجيرة ضيفاً على البطائح وذلك بهدف استعادة المركز الثالث من الحمرية وسيكون الذيد في الراحة الاسبوعية.