بني ياس يقصى حامل اللقب ويتأهل إلى نصف نهائي الكأس

المصدر: العين- طلحة عبدالله- تصوير سيف الكعبي

تأهل فريق بني ياس إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد أن أقصى منافسه حامل اللقب شباب الأهلي بالفوز عليه 1-0 مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد أن أكدتها تقنية الفيديو، وسجل منها ريتشارد ألميدا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من شوط اللعب الأول (45).

و غلب علي المباراة التكتيك والحذر الدفاعي خصوصا في شوط اللعب الأول حيث أكثر الطرفان من التحضير والتمريرات العرضية في وسط الملعب دون أية خطورة تذكر إلا من بعد المحاولات والاجتهادات الفردية المتفرقة هنا وهناك.

وجاء شباب الأهلي في الشوط الثاني أكثر حيوية وإصرارا على تعديل النتيجة، حيث اندفع لاعبوه للهجوم خصوصا بعد التعديلات التي أجراها مدربه الأرجنتيني أروا بارينا بغرض تعزيز المقدمة الهجومية بدخول إسماعيل الحمادي، وبيدرو كوندي، وأحمد عبدالله، إلا أن دفاع السماوي وخلفه الحارس استبسلوا في حماية المرمى، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والتي لم تخل بعضها من خطورة على مرمى ماجد ناصر، واستمر شباب الأهلي ضاغطا إلى أن أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز بني ياس بهدف نظيف، ليصبح أحد أضلا المربع الذهب للمسابقة الغالية.