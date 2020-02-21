لا اعتراضات على المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

أغلق مساء أمس، باب الاعتراض على المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة، ولم تتلقَ لجنة الانتخابات أي اعتراضات من الأندية على الأسماء المرشحة للدخول في قائمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الفائز برئاسة الاتحاد بالتزكية، ما يعني اعتماد القائمة المكونة من 12 عضواً، ورفعها لرئيس اتحاد الكرة، لاختيار قائمته التي ستعرض على الجمعية العمومية، التي ستنعقد يوم 12 مارس لاعتمادها.

وعقدت لجنة الاستئناف على الانتخابات، اجتماعاً مساء أمس، للوقوف على سير الإجراءات الانتخابية، ومطابقتها للنظم واللوائح، بعد أن اطمأنت خلال اجتماعها على سلامة كافة الإجراءات الخاصة بالترشح.

وسوف ترفع تلك الأسماء لرئيس اتحاد الكرة، لاختيار قائمته النهائية، بحد أقصى يوم 27 فبراير من الشهر الجاري، وتضم 5 ممثلين للأندية المحترفة، و3 ممثلين لأندية الهواة، و3 يتم اختيارهم بالتعيين.

وعلم «البيان الرياضي»، من مصادر مطلعة، أن قائمة مجلس الإدارة الجديد، لن تخلو من الأسماء التالية: هشام الزرعوني، سالم الشامسي، سيف ماجد، يوسف حسين، أمل بوشلاخ، علي حمد، حميد الطاير، أحمد يوسف درويش، والمعينون الثلاثة، إبراهيم الحمادي وسالم الشامسي وخلفان بالهول.