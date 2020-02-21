أبيض الناشئين يغادر إلى البحرين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تُغادر، مساء اليوم، إلى مملكة البحرين، بعثة منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2006، لإقامة معسكر خارجي للفترة من 21 إلى 27 فبراير 2020، في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، أهمها المهرجان الخليجي للكرة الذي سيقام في المملكة العربية السعودية مارس المقبل.

واستدعى مدرب منتخبنا محمد أحمد حيدر 22 لاعباً للمعسكر، هم: عبد الرحمن التميمي، زايد المهري، نهيان عمران (بني ياس)، حمد المنهالي، ناصر المرزوقي، عمر الجنيبي، وليد الحمادي (الجزيرة)، محمد المنصوري (رأس الخيمة)، سعيد عامر، عبد الله البلوشي، هلال أحمد (الشارقة)، أحمد بن كته، غيث المشرخ، سيف محمد، علي جابر (شباب الأهلي) راشد الشامسي (عجمان)، علي الخزيمي، خليفة الظنحاني (العروبة)، إبراهيم جاسم، سهيل خالد (النصر)، مايد البلوشي، حسين لنجاوي (الوصل).

ويخوض أبيض الناشئين مباراتين وديتين أمام شقيقه البحريني يومي 23 و26 الجاري.