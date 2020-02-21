مباراتان في افتتاحية الجولة 14 للهواة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

تقام في الخامسة و25 دقيقة من مساء اليوم مباراتان في افتتاحية مواجهات الأسبوع الـ 14 لدوري الدرجة الأولى، تجمع الأولى العربي ضد الحمرية، ويلتقي في الثانية مسافي بضيفه العروبة على أن تُستكمل مواجهات هذه الجولة غداً بثلاث مباريات «كسر عظم» تجمع التعاون بجاره الإمارات المتصدر برأس الخيمة، فيما يلتقي في المواجهة الثانية دبا الحصن الوصيف ضد مصفوت الخامس، ويواجه البطائح الرابع ضيفه دبا الفجيرة الثالث في سلم الترتيب.

ويتصدر الإمارات ترتيب المسابقة برصيد ( 30 نقطة) ودبا الحصن ثانياً ( 27 نقطة ) ودبا ثالثاً ( 21 نقطة ) والبطائح رابعاً ( 19 نقطة ) والحمرية خامساً ( 19 نقطة ) ومصفوت سادساً ( 16 نقطة ) والذيد سابعاً ( 14 نقطة ) والعربى ثامناً ( 13 نقطة ) والعروبة تاسعاً ( 11 نقطة ) ومسافي عاشراً ( 7 نقاط ) والتعاون بالمركز الأخير برصيد نقطتين.