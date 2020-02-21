شايفر: المهم أن نلعب بطريقة صحيحة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

وصف الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس المواجهة بالصعبة، ذاكراً أن شباب الأهلي من الفرق القوية التي تضم مجموعة من اللاعبين المميزين، مشيراً إلى أن قوته في عناصره الأساسية والبديلة، وقال شايفر إن الفوز على منافس بقوة شباب الأهلي يتطلب تركيزاً كبيراً من لاعبيه مع الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء وقال: "عندما ننظر إلى المنافس سنرى أنه يضم أسماء كبيرة للاعبين من الطراز الأول، لذلك لابدّ من الحذر وعدم ارتكاب الأخطاء وعدم منحهم فرصة تسديد الضربات الثابتة من مخالفات بالقرب من المرمى، لأن كارتابيا يجيد مثل هذه الكرات ويحرز منها أهدافاً، المهم أن نلعب بطريقة صحيحة".

وأكد شايفر أن لاعبيه عازمون على تقديم مباراة ترضي التطلعات، ولديهم رغبة قوية في المضي قدماً نحو نصف النهائي، خاصة أن البطولة تهم الجميع وكل لاعب يتشرف بها.

وكشف مدرب السماوي عن غياب سهيل النوبي بسبب الإصابة، ذاكراً أن غيابه يمثل خسارة كبيرة لأنه من العناصر المهمة وأضاف: الجيد في المباراة بالنسبة لنا عودة فواز عوانة للمشاركة بعد غيابه المباراة السابقة بسبب الإيقاف، وهو أمر عانينا منه، وجود عوانة يمنح الفريق الكثير وهذا ما يجعلني سعيد بعودته ومشاركته.

وتمنى شايفر أن ينجح لاعبو السماوي في نيل بطاقة العبور مع تقديم مباراة جيدة تؤكد تطور مستوى الفريق وتقدمه نحو الأمام.