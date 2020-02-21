شباب الأهلي وبني ياس.. مواجهة خارج التوقعات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - أبوظبي - أحمد عيسى

يحتضن استاد خليفة بن زايد بالعين، مواجهة شباب الأهلي وبني ياس في الخامسة والنصف من مساء اليوم، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة يدخلها الفريقان برغبة اقتناص بطاقة الوصول إلى المربع الذهبي، والوقوف على بعد خطوة واحدة من منصة التتويج باللقب الغالي، والذي ينفرد شباب الأهلي بصدارة قائمة الفرق الأكثر فوزاً بالبطولة برصيد 9 مرات، فيما لم يفز بني ياس سوى بلقب واحد طوال تاريخه.

كما يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق فوز يسعد جمهوره، إذ يدخل شباب الأهلي إلى اللقاء، بعد 4 مباريات لم يحقق فيها أي انتصار سواء على صعيد دوري الخليج العربي أو دوري أبطال آسيا، أما بني ياس، فتلقى خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة من مستضيفه الوحدة في الجولة 16 من الدوري، وهو الأمر الذي يزيد من التوقعات برؤية مواجهة قوية بين الفريقين كعادة مبارياتهم دائماً.

حوافز

لا تخضع مباريات الكؤوس لأي معايير مسبقة، وتتوقف نتائجها دائماً على الروح القتالية لدى اللاعبين داخل أرض الملعب، ولأنّ الفريقين لديهما من الحوافز الكثير لتحقيق الفوز، فسيكون من الصعب توقع نتيجة اللقاء، إلا أن المؤكد أن بني ياس حصل على وقته الكافي للتحضير للقاء، إذ خاض آخر مبارياته منذ أسبوعين، في الوقت الذي خاض شباب الأهلي مباراتين قويتين في دوري أبطال آسيا خلال الأسبوعين، وخسرهما أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي وضيفه الهلال السعودي بنتيجة واحدة 1-2.