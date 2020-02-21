الجزيرة والظفرة.. حوار المربع الذهبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، محمد محسن

يلتقي الجزيرة والظفرة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد نادي بني ياس في مواجهة يدخلها الفريقان بطموح العبور إلى نصف النهائي مع أحلام التتويج بالكأس الغالية التي تعتبر هدفاً لكل فريق.

وينال فخر أبوظبي الأفضلية على منافسه من واقع نتائج الفريقين في الموسم الحالي بعد أن التقيا في 3 مباريات، منها مواجهة في كأس الخليج العربي ومباراتان في الدوري نجح خلالها الجزيرة في تحقيق الفوز الشئ الذي يمنحه الثقة والدافع لتحقيق الفوز الرابع وفي ذات الوقت يدفع الظفرة للثأر وإبعاد الجزيرة من البطولة.

وكان فخر أبوظبي قد وصل إلى مباراة اليوم بعد تخطيه عقبة الوحدة في مباراة ساخنة 3-2 فيما انتزع الظفرة بطاقة التأهل على حساب عجمان بالفوز عليه بركلات الترجيح 9-8، وأمام كل فريق فرصة الفوز اليوم للمواصلة في مشوار البطولة أو نيل تأشيرة المغادرة.

نخبة

وأكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة احترامه للجزيرة الذي وصفه بالفريق القوي، ذاكراً أن منافسه يضم نخبة من أميز اللاعبين وأن الفوز عليه لن يكون أمراً سهلاً، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية فوز «الفرسان» ذاكراً أنه يثق في لاعبيه ومتفائل بنيل بطاقة التأهل.

وأكد رازوفيتش إلى أن فوز الجزيرة عليه في 3 مباريات لا يعني انتصاره اليوم أيضاً وقال: كنا نتفوق دائماً في الأداء ونخسر النتيجة ومن يشك في حديثي عليه العودة إلى أشرطة المباريات، هذا ليس تقليلاً من شأن الجزيرة ولكنه تأكيد على أننا نمتلك فرصة الفوز عليه، كما أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة ونحن نلعب اليوم في منافسة مختلفة ويمكننا أن ننجز المهمة بنجاح.

تحضيرات

من ناحيته أوضح مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول لنادي الجزيرة أن فريقه استفاد من فترة توقف الدوري، حيث خضع لتحضيرات امتدت إلى أسبوعين، وللمرة الأولى يستفيد الجهاز الفني واللاعبون من هذا التوقف، «يذكر أن استفادة الفريق من فترات توقف الدوري السابقة، جاءت محدودة، وذلك بسبب استدعاء لاعبيه الدوليين للمنتخبات الوطنية.

وأشار كايزر إلى أن طموح فرق دور الثمانية الوصول إلى محطة النهائي وفريقه واحد من هذه الفرق الطامحة، وأن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مهمة للغاية وفريقنا تفصله مباراتان عن النهائي.