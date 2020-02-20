داسيلفا : الإعارة ستحرمنا من خدمات غوميز أمام الشارقة

المصدر: كلباء- محمد فضل

اكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بأن فريقه سيفتقد لخدمات محترفه البرتغالي ريكاردو غوميز خلال مواجهة مواجهة الشارقة يوم السبت المقبل في ربع نهائي كاس رئيس الدولة وذلك بسبب بند إعارة اللاعب القادم خلال الميركاتو الشتوي الأخير من الامارة الباسمة لكن المدرب.

وأشار الى أن بقية لاعبي كلباء في كامل الجاهزية للمباراة وسيكون هدفنا بلوغ نصف نهائي المسابقة الاغلى لافتاً الى أنه قام بتدريب لاعبي فريقه على ركلات الترجيح وذلك تحسباً لنهاية المباراة في وقتها الرسمي والإضافي على وقع التعادل مشدداً على ضرورة التهيؤ الجيد للشارقة والذي يمتلك خبرة كبيرة في هذه المسابقة وفي اعتقادي بأن كل الظروف متاحة لفريقي من اجل العودة من رأس الخيمة ببطاقة الصعود لدور الأربعة مع كامل احترامنا للشارقة ، وأشار المدرب الى انه عمل خلال الفترة الماضية على علاج الأخطاء الدفاعية التي لازمت الفريق خلال مباراة العين الدورية الماضية والتي تسببت في هزائم النمور ولذلك وجب علينا أن نكون

في قمه التركيز خلال م المباراة لتجنب تكرار الهفوات

بدوره اكد اللاعب حمدان ناصر جاهزيتهم كلاعبين للقاء الشارقة ونسعى الى تخطي مرحلة دور الثمانية والوصول الى النهائي والذي يعتبر حق مشروع لكافة الفرق بلا استثناء وقال خُضنا هذا الأسبوع تدريبات مكثفة ونسعى لإسعاد جماهير فريقنا واضعين في الاعتبار اختلاف مواجهات الكأس عن مباريات الدوري وسنقدم كل ما لدينا للتواجد مع الأربعة الكبار والمح ىأن قرار تواجده ومشاركته في التشكيلة الأساسية يعتمد على اختيارات المدرب وأنا رهن الإشارة و سأدعم جميع اللاعبين داخل و خارج الملعب