بيدرو: نرغب في تعويض خسارتنا الأسيوية على حساب الوصل

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، جاهزية فريقه لمباراته أمام الوصل بعد غد السبت على ملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في ربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمواجهة المرتقبة: خسرنا مباراتنا الأخيرة أمام النصر بدوري أبطال آسيا، وعندما تخسر مثل هذه المباريات ترغب بشدة في تحقيق الفوز والتعويض بالمباراة التي تليها، ومباراتنا المقبلة أمام الوصل لا تقبل القسمة على أثنين لأنها بخروج المغلوب، ورغبتنا كبيرة في الحصول على بطاقة التأهل للمرحلة التالية مع كامل الاحترام للمنافس، فهو فريق متميز ومن المؤكد أنه سيقاتل للحصول على بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة، ومباراتنا المقبلة معه تختلف عن تلك التي خضناها أمامه بأرضنا ووسط جمهورنا فهي بأرض محايدة وفي مسابقة مختلفة وفي مثل هذا النوع من المباريات غالبا ما تكون نسبة الفوز 50% لكل فريق، وبعد نهاية المباراة سنعرف ما إذا كنا الأفضل أم لا.

وعن تأثير غياب عدد من أعمدة العين في المباراة المقبلة، قال: العين كنادي كبير يدفع ثمن المشاركة في جميع المنافسات، ولكن علينا أن نتأقلم مع هذا الوضع ونعد أنفسنا بالصورة التي تجعلنا قادرون على القتال في جميع المباريات تطلعا لتحقيق الفوز، وسنبذل قصارى جهودنا في ميدان المواجهة من أجل تحقيق الفوز والذهاب إلى المرحلة المقبلة.