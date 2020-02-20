ريجيكامب: الوصل لن يرتكب (نفس الاخطاء) أمام العين

المصدر: دبي-علي شدهان

شدد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم ، على أن فريقه في اتم الجاهزية لقمته المرتقبة مع العين السبت في ربع نهائي بطولة الكأس، لافتا إلى أنه واثق من أن فريقه لن يرتكب (نفس الأخطاء) التي ارتكبها في مباراة الفريقين في دوري الخليج العربي، والتي انتهت لمصلحة الزعيم بخماسية نظيفة.

اللعب بتركيز

ودعا ريجيكامب لاعبيه إلى اللعب بتركيز عال، وأكبر قدر من الاحترافية، منوها الى ان الوصل ارتكب أخطاء جسيمة في بداية مباراة الفريقين في الدوري، كلفته تلقي الهزيمة بالخمسة.

نفس الأخطاء

وأشار ريجيكامب إلى أنه لا يمكن تكرار (نفس الأخطاء) في مباراة السبت، منوها إلى ان مباراة السبت تختلف تماما عن لقاء الدوري، مشيرا الى أن مباريات الكؤوس غالبا ما تُلعب كما لو أنها نهائي بطولة، وهو ما سيتعامل به مع مباراة السبت.

دون غيابات

وأعلن ريجيكامب عدم وجود أي غيابات في صفوف الوصل، معربا عن قناعته بأن المباراة لن تكون سهلة ابدا، وستكون لها حساباتها الخاصة بغض النظر عن أي وضع لأي من الفريقين.

دوري الأبطال

واستبعد ريجيكامب أن يكون اي أثر لخسارة العين الأخيرة في دوري أبطال آسيا، مشددا على أن العين يبقى منافسا قويا بغض النظر عن وضعه في دوري الأبطال.