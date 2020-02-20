العنبري: لقاءات الكؤوس لها حساباتها الخاصة وجاهزون للنمور

المصدر: الشارقة- عز الدين جادالله

اكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة على جاهزية فريقه لمنازلة نظيره اتحاد كلباء؛ مشيرا إلى أن لقاءات الكؤوس تختلف عن نظيرتها في بقية المسابقات كونها بخروج المغلوب.

ويلتقي الشارقة واتحاد كلباء بعد غد السبت في " ديربي" الإمارة الباسمة؛ وذلك على استاد الإمارات بإمارة رأس الخيمة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال العنبري: لقد خضنا تحضيرات جيدة رغم قصر المدة عقب لقاء بيروزي الإيراني في الآسيوية التي طوينا صفحتها ونلتفت لمسابقة أغلى الكوؤس.

وأضاف العنبري: ثقتنا كبيرة في اللاعبين وفي قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية خصوصا وأن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وتابع: يحتاج محمد عبد الباسط للراحة في الفترة القادمة وايغور يشارك في التدريب ويحتاج إلى المزيد من الوقت للعودة.

وقال: لقد تحدثنا مع اللاعبين وطالبناهم بضرورة احترام اتحاد كلباء وهو بالفعل فريق يستحق الإحترام حيث يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ومدرب مميز وعلينا أن نكون أكثر تركيزا خصوصا وأن فريق كلباء يقدم مستويات طيبة خلال العامين الماضيبن لذا نتوقع صعوبة المباراة.