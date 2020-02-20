راشد بن حميد: استضافة «غرب آسيا» دليل نجاحنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات في يناير 2021، وذلك بالشراكة مع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وتعد هذه الاستضافة الأولى لاتحاد الإمارات لكرة القدم للبطولة وكذلك المشاركة الأولى لمنتخبنا الوطني الأول في المسابقة التي انطلقت عام 2000.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة غرب آسيا للرجال لكرة القدم في نسختها المقبلة، دليل على النجاح الكبير الذي تحققه الدولة في تنظيمها للأحداث المختلفة ومنها الرياضية، مشيراً إلى البنية التحتية المتينة التي تتميز بها الدولة، خاصة التقدم التقني، فضلاً عن شبكات الطرق والمواصلات والفنادق المتطورة والمستشفيات وغيرها من نقاط القوة، تشجع جميع الاتحادات الإقليمية والقارية على اختيار الإمارات لتنظيم مثل هذه البطولات.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن حماس أبناء وبنات الدولة في إنجاح الأحداث الرياضية يُعد عاملاً مهماً في تحقيق التميّز في كل حدث يقام على أرض الإمارات، فعلى سبيل المثال أصبح التطوّع جزءاً أصيلاً من ثقافة عيال زايد، مشيراً إلى أن بطولة غرب آسيا ستضاف إلى قائمة طويلة من الأحداث الرياضية التي تستضيفها الدولة، فبفضل دعم القيادة الرشيدة أصبحت الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، خاصة في ظل وجود أكثر من 200 جنسية تعيش في الدولة بأمان وسلام، وهذا التنوّع يساعد على إنجاح البطولات والأحداث الرياضية المختلفة.