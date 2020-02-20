يوسف جابر: شباب الأهلي يبحث عن الانتصارات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تمنى يوسف جابر مدافع شباب الأهلي، وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، عندما يلتقي بني ياس غداً، في الدور ربع النهائي للبطولة الغالية، ليقطع «فرسان دبي» خطوة مهمة على طريق الدفاع عن لقب البطولة الغالية، ليكون التأهل فرصة للخروج بالفريق من سلسلة نتائجه غير المرضية أخيراً سواء محلياً أو قارياً، مشيراً إلى أن أي فريق في العالم مهما كان اسمه وتاريخه، معرض للتعثر في بعض المباريات، ولكن بسلاح الخبرة والعزيمة والإصرار يستطيع تجاوز المحنة، والعودة إلى طريق الانتصارات، وهذا ما يسعى شباب الأهلي إلى تحقيقه، وقال: «نتمنى أن تكون مباراتنا وبني ياس، بوابة العودة إلى سكة النتائج الإيجابية التي بدأ بها الفريق موسمه الحالي».

توفيق

وعن الخسارة الأخيرة أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، قال: «لم يقصر أي أحد في تلك المباراة، وكنا نرغب في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث الأولى لنا في البطولة القارية، لكن لم يحالفنا التوفيق، رغم أننا قدمنا مباراة قوية وكبيرة أمام بطل آسيا، ونتمنى التعويض في المباراة المقبلة».

حسابات التأهل

واختتم مدافع شباب الأهلي، قائلاً: «حسابات التأهل لفريقنا لا تزال قائمة، لأنه لا تزال هناك 4 جولات أخرى، يمكن أن يحدث فيها الكثير من النتائج التي تصب في صالحنا، ولكن علينا أيضاً أن نخدم أنفسنا، وأن تكون البداية بتحقيق الفوز على شاهر خودرو الإيراني في الجولة الثالثة يوم 3 مارس المقبل، ونتمنى كلاعبين أن تظل جماهير شباب الأهلي، مساندة وداعمة للفريق كما عهدناها دائماً».