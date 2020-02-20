اتحاد الكرة يُنظم ورشة «الإبداع الذهني»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت لجنة الشؤون المجتمعية باتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، في مقر الاتحاد بدبي، ورشة عمل تحت شعار «الإبداع الذهني حول المسؤولية المجتمعية في القطاع الرياضي»، بحضور أمل بوشلاخ عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، رئيسة اللجنة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية باتحاد الكرة، وعمران الجسمي وسعيد المهيري، ومحمد الشاطري أعضاء اللجنة، وممثلين من وزارة التربية والتعليم، والمجالس الرياضية، والأندية، والأكاديميات الخاصة لكرة القدم، وعدد من رواد المسؤولية المجتمعية.