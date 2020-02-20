اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة وغرب آسيا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، في مقره بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية. وناقش الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة باستضافة الدولة للنسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات المقررة في يناير 2021، والتي من المنتظر أن تشهد مشاركة واسعة من منتخبات غرب آسيا.

وأكد خليل السالم، أن استضافة الإمارات للنسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات سيمنحها بعداً آخر نظراً لما تتمتع فيه دولة الإمارات من بنية تحتية ومنشآت رياضية وملاعب ذات مواصفات عالمية.