"سونامي" الاقالات متواصل بدوري الهواة

المصدر: الفجيرة-محمد فضل

تواصلت موجة إقالات مدربي دوري الهواة وشهد اليوم الاربعاء ضحيتين جديتين بعد أن قرر كل من نادي التعاون ومصفوت الاستغناء عن مدربيهما ، والضحية الأولى التونسي طارق الحضيري مدرب التعاون وذلك بسبب سوء النتائج واحتلال الفريق للمركز الأخير ضمن ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد نقطتين، كما لحق به المدرب الوطني عبد الغني المهري مدرب مصفوت الذي تم الاستغناء عنه بشكل مفاجئ خصوصاً وانه حقق نتائج جيدة مع فريقه في دوري الأولى حتى الجولة ال13 ، ومن غرائب دوري الهواة فإن الحضيري المقال من التعاون تم تعيينه مباشرة خلفاً للمهري مدرب مصفوت فيما تولى التونسي عبد القادر الحمامي بشكل مؤقت تدريب التعاون لحين التعاقد مع مدرب جديد وبذلك يرتفع عدد ضحايا دوري الهواة الى 8 مدربين .