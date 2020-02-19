مدرب الظفرة يرفض الخسارة الرابعة أمام الجزيرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

رفض الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة تعرض فريقه للخسارة أمام الجزيرة عندما يلتقيه مساء بعد غد الجمعة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة ، وذلك بعد ان خسر أمامه في الموسم الحالي 3 مباريات، مباراة في كأس الخليج العربي ومباراتين في دوري المحترفين.

وقال رازوفيتش أن فريقه كان الأفضل في جميع مبارياته السابقة ضد فخر أبوظبي لكن الأخير كان يحالفه التوفيق في نيل النقاط، وأكد المدرب الصربي أنه سيخوض لقاء الجمعة بكامل عناصره بعد عودة الرباعي ياسين البخيت وخالد بطي وعبد الرحمن يوسف وديجو جارديل، من الإصابة.

وأضاف: كل اللاعبين على أهبة الإستعداد للقاء لذلك لا أعرف عناصر التشكيلة حتى الان، سارى المجموعة الأكثر جاهزية للدفع بها في المباراة.

وأثنى رازوفيتش على "الجزيرة" وقال إنه من أفضل الفرق وأنه يمتلك لاعبين على مستوى من الكفاءة والتميز وأن الفوز عليه يتطلب مجهوداً كبيراً.

وأضاف: على الرغم من قوة الجزيرة لكنني أثق في جميع عناصر فريقي وأعلم أنهم قادرون على تخطي المنافس والتأهل إلى مرحلة نصف النهائي.